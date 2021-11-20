Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Счастье на дороге — в США из броневика на трассу выпали мешки с наличными, фото - Fox

Счастье на дороге — в США из броневика на трассу выпали мешки с наличными (ФОТО)

20 ноя 2021, 13:34
999

В США водители блокировали трассу, собирая выпавшие из фургона деньги. Происшествие случилось на шоссе в Калифорнии. Из фургона, перевозившего наличку, выпали купюры.

Как сообщает Associated Press, водители других машин останавливались и начинали собирать разлетевшиеся банкноты. Движение на трассе какое-то время было заблокировано.

Счастье на дороге — в США из броневика на трассу выпали мешки с наличными, фото - Fox

В фургоне во время движения открылась задняя дверь и из машины выпали мешки с наличными.

Полицейским, пытавшимся успокоить людей, пришлось арестовать нескольких. Тех, кто успел подобрать купюры, заставили вернуть их. Полиция призывает тех, кто еще не вернул находку, сделать это немедленно. В противном случае им грозит предъявление официальных обвинений.

Очевидцы распространяют в соцсетях кадры того, как люди подбирают на перекрытой дороге банкноты номиналом 1 и 20 долл. Именно по этим фото полиция может идентифицировать участников происшествия на трассе.

Счастье на дороге — в США из броневика на трассу выпали мешки с наличными, фото - Fox

ФБР призывает их вернуть деньги в течение 48 часов во избежание потенциальных уголовных обвинений.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров