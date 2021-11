В США водители блокировали трассу, собирая выпавшие из фургона деньги. Происшествие случилось на шоссе в Калифорнии. Из фургона, перевозившего наличку, выпали купюры.

Как сообщает Associated Press, водители других машин останавливались и начинали собирать разлетевшиеся банкноты. Движение на трассе какое-то время было заблокировано.

В фургоне во время движения открылась задняя дверь и из машины выпали мешки с наличными.

Полицейским, пытавшимся успокоить людей, пришлось арестовать нескольких. Тех, кто успел подобрать купюры, заставили вернуть их. Полиция призывает тех, кто еще не вернул находку, сделать это немедленно. В противном случае им грозит предъявление официальных обвинений.

Очевидцы распространяют в соцсетях кадры того, как люди подбирают на перекрытой дороге банкноты номиналом 1 и 20 долл. Именно по этим фото полиция может идентифицировать участников происшествия на трассе.

ФБР призывает их вернуть деньги в течение 48 часов во избежание потенциальных уголовных обвинений.

� - A cash-in-transit van leaked bundles of cash on a #California highway Friday, November 18. The #jackpot was caused by the unexpected opening of a door of the armored van, near San Diego, not far from the US border with Mexico. (AFP) pic.twitter.com/NzCvydYZnN

