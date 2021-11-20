Только треть людей знает, что электрокары ездят не на бензине

https://racurs.ua/n163337-tolko-tret-ludey-znaet-chto-elektrokary-ezdyat-ne-na-benzine.html

Ракурс

Электромобилями интересуется все больше потребителей в мире, однако большинство до сих пор не понимают, как они работают.

Результаты нового опроса Toyota обнародовали на премьере кроссовера bZ4X в США. Как оказалось, 66% полагают, что электромобили оснащаются бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Таким образом, правильный ответ дали только 34% - то есть чуть больше трети опрошенных.

До этого аналогичное исследование автопроизводитель проводил еще в 2019 году. С тех пор рынок автомобилей заметно вырос, как и разнообразие моделей, однако результат не улучшился ни на один процент. И два года назад, и сейчас за двигатели внутреннего сгорания проголосовали 66% респондентов.

Второй вопрос исследования также не дал обнадеживающего результата. На вопрос «нужно ли подключать гибридные автомобили к электросети?» 75% опрошенных ответили утвердительно, хотя надобности таковой нет: на бензоэлектрических моделях можно передвигаться и с разряженной батареей.

В Toyota отметили, что такая статистика разочаровывает, поскольку первый гибридный Prius увидел свет более 20 лет назад. В этой связи японский производитель намерен запустить просветительскую кампанию и даже учебный центр, который займется выпуском видеороликов о «зеленом» транспорте.

«Ракурс» сообщал, что Нацполиция получила 100 новеньких кроссоверов Kia Sportage, на покупку которых из госбюджета потратили 52,3 млн грн. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что инициировал переход полиции на электромобили. По его мнению, это позволит уменьшить расходы на топливо и сэкономить по другим статьям, которые покрываются из госбюджета.

Источник: Сarscoops.com