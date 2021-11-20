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Синевир замерзает, в Карпатах выпал метр снега, фото - zakarpattya.net

Синевир замерзает, в Карпатах выпал метр снега (ФОТО)

20 ноя 2021, 14:48
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Самое большое озеро Украинских Карпат Синевир постепенно укрывает лед и присыпает снегом.

В Закарпатье заснежило — фотографии озера обнародовали в Национальном природном парке «Синевир». Как можно увидеть на фото, на Синевире сейчас уже настоящая зима со снегом.

Синевир замерзает, в Карпатах выпал метр снега, фото - zakarpattya.net

Это озеро — высокогорное, расположенное в горах, куда зима приходит часто раньше календарных сроков.

Между тем, на горе Поп Иван Черногорский выпал 1 м снега, а температура опустилась до -5°C.

Погода в Карпатах, фото - Черногорский спасательный пост


«Ракурс» рассказывал, что в горах Львовской области падал снег. Снег выпал на территории горнолыжных курортов Плай, Тростян, Захар Беркут.

Синевир замерзает, в Карпатах выпал метр снега, фото - zakarpattya.net

Источник: Ракурс


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