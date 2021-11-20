Президент Болгарии не увидел «драмы» в заявлении о российском Крыме

Радев. Фото: РБК

https://racurs.ua/n163339-prezident-bolgarii-ne-uvidel-dramy-v-zayavlenii-o-rossiyskom-kryme.html

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Румен Радев, президент Болгарии, повторил свои слова о том, что Крым — российский, хотя и признал, что аннексия украинского полуострова была произведена с нарушением международного права.

По его словам, никакой «драмы» в этом нет. Об этом он заявил в эфире канала bTV.

Драмы нет. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но, как я говорил прошлым вечером, есть реалии в политике, и в настоящее время Крым принадлежит России, — сказал Радев.

Заметим, что президент Болгарии Румен Радев хочет переизбраться на второй срок. Во время дебатов кандидатов в президенты он заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС — неэффективными.

Румен Радев имеет высокие шансы переизбраться на должность. В первом туре президентских выборов он набрал 49,42% голосов, а его главный оппонент Анастас Герджиков — 22,83%.

У действующего президента Болгарии пророссийские взгляды — после своей победы на выборах в 2016 году он объявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против РФ. До этого он заявлял, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Болгарии Румен Радев признал оккупированный украинский полуостров Крым российской территорией.