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Ракурс
Резников. Фото: Лига

Не верю в это — Резников сомневается в большом вторжении России

20 ноя 2021, 15:50
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Алексей Резников, министр обороны Украины, сомневается в возможности полноценного вторжения России, о котором предупреждают страны Запада.

По его мнению, это невозможно из-за того, что Украина может дать отпор. Об этом министр рассказал в интервью «Голосу Америки».

Не верю в это, — сказал он в ответ на вопрос о большом наступлении России и захвате территорий.

Резников убежден, что Украина за восемь лет войны научилась защищаться. Он подчеркнул, что армия Украины подготовлена ​​на высоком уровне, особенно сухопутные войска.

Я имел честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну, — подчеркнул он.


Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину допускают украинские разведчики. Страна-агрессор планирует дестабилизировать ситуацию в Украине этой зимой.

Источник: Голос Америки

Источник: Ракурс


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