Детектор. Фото: istock

https://racurs.ua/n163341-chitaet-po-licu-chrezvychayno-tochnyy-detektor-lji-izobreli-v-izraile.html

Ракурс

Детектор лжи, который с чрезвычайной точностью считывает информацию с лица, изобрели в Израиле.

Ученые заявляют, что устройство идентифицирует мелкие движения мышц лица с точностью до 73% — это помогает определить, лжет ли человек. Об этом пишет Times of Israel.

Специалисты из Тель-Авивского университета изобрели высокочувствительные электроды, измеряющие движения мышц лица и передающие информацию искусственному интеллекту, который научен читать выражения лица.

Технологию проверили на 40 добровольцах. Исследователи сажали людей друг напротив друга — один человек был в наушниках и должен был повторить услышанное или солгать, а тот, кто напротив, должен был угадать, лжет ли партнер.

В ходе эксперимента фиксировали активность мимических связей между бровями и на щеках, когда человек слушал слова и отвечал. Сейчас технология определяет, лгут ли люди, с точностью в 73%. Ученые считают, что это серьезная альтернатива полиграфам, считывающим сердечный ритм, кровяное давление и дыхание.

Это гораздо лучше, чем обычные тесты на полиграфе, которые люди могут обмануть. Наш тест намного труднее отследить, поскольку он основывается на изменениях в мышцах, о которых мы даже не подозреваем, — сказал профессор Дино Леви из Тель-Авивского университета.

Теперь они стремятся научить инструмент анализировать движения лица без электродов. И разработать технологию слежения за лицами, чтобы определить правдивость с помощью камер, что позволит им заметить лжеца на расстоянии десятков метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что люди стали гораздо меньше доверять технологиям в эпоху пандемии коронавируса. Проведенное исследование свидетельствует, что впервые в истории наблюдений в 17 странах из 27 исследуемых уровень доверия к технологиям достиг рекордно низкого показателя.

Источник: Times of Israel