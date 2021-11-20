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Погода. Фото: istock

Снег, дожди и потепление пообещали в последний выходной (КАРТА)

20 ноя 2021, 17:10
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Погода в Украине 21 ноября будет преобладать теплая и пасмурная, возможен дождь и снег. На юге и востоке Украины температура будет достигать +13° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 9−11 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура в Европе. Карта: Gismeteo

Осадки в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 21 ноября удивит последними теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют до +5° тепла, а днем воздух прогреется до 9−11° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет морозная ночью и теплая днем — градусы поднимутся до 7° с отметкой плюс. В городе будет снежить.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет наблюдаться солнечная и теплая. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 4−6° тепла, а днем прогнозируют 11−13° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове в воскресенье будут благоприятными для прогулок и солнечными. Столбики термометров ночью покажут от +4 до +6° тепла, а днем обещают 8−10° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 21 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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