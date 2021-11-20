Коронавірус. Фото: FB

https://racurs.ua/ua/n163345-koronavirus-masovo-skosyv-tvaryn-u-zooparku-ievropy-foto.html

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Коронавірус у тварин не є рідкістю — горили та леви в зоопарку Роттердаму заразилися COVID-19.

Тести на наявність інфекції зробили після того, як працівники парку звернули увагу на стан тварин — у них виникли симптоми захворювання. Про це повідомила прес-служба зоопарку.

Наразі невідомо, у який спосіб тварини інфікувалися коронавірусом, оскільки з відвідувачами вони не контактували. Є припущення, що джерелом ковіду міг стати працівник зоопарку, який сам був хворим, проте не мав симптомів.

У всіх заражених тварин наразі фіксують млявість, зниження апетиту, іноді кашель. Також у горил — проблеми зі шлунком та кишківником. Хворобу підхопили чотири з п’яти азійських левів та сім із восьми горил.

Водночас у зоопарку зауважили, що серйозних ризиків для здоров’я тварин немає, оскільки в жодної перебіг хвороби не є важким.

Наразі ми даємо тваринам можливість багато відпочивати. Доглядачі та ветеринар уважно стежать за горилами та левами. За потреби вони отримають ліки. Це перший випадок (зараження тварин Covid у цьому зоопарку) від початку пандемії, — розповіли в зоопарку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі розповсюджується не лише серед людей, а й серед тварин. У зоопарку американського міста Окленд почали експериментальну COVID-вакцинацію тварин.