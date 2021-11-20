Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163346-osnovnyy-vnesok-u-stvorennya-kolektyvnogo-zahystu-zrobyly-perehvorili-imunolog.html

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Коронавірус у світі продовжує вирувати, але основний внесок у боротьбу з пандемією і напрацюванням колективного імунітету зробили перехворілі, а не вакциновані.

З такою заявою виступив імунолог Андрій Волянський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, зараз в США епідемія коронавірусу підходить кінця через мільйон доданих смертей.

Основний внесок у створення колективного захисту зробили перехворілі. Ціною 800 тис. померлих від коронавірусу США досягли показника 2 тис. 371 смерть/мільйон жителів, у п’яти штатах перевищено позначку 3 тис. У найближчі кілька років відбуватиметься компенсація — зниження кількості смертей серед людей похилого віку, — заявив він.



Водночас колективний імунітет був створений завдяки перехворілим, оскільки всього 59% населення отримало дві дози вакцини від коронавірусу, а 10% три дози.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таблетки від коронавірусу «Молнупіравір» дозволило для екстреного використання Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).