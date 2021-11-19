Лікувати коронавірус таблетками дозволили в ЄС. Фото: УП

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Таблетки від коронавірусу «Молнупіравір» дозволило для екстреного використання Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Ліки розробив американський фармацевтичний гігант MSD. Дослідження показали, що таблетки вдвічі зменшують шанс госпіталізації або смерті при захворюванні COVID-19. Про це йдеться в заяві EMA.

Ліки можна використовувати для лікування дорослих. Йдеться про пацієнтів, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу.

Таблетки рекомендують починати приймати якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом п’яти днів.

Принцип дії препарату полягає у блокуванні ферменту, який потрібен вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти його розмноженню та знизить ризик важкого перебігу хвороби.

На початку листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила цей препарат для використання.

Нагадаємо, що таблетки від коронавірусу розробляє фармацевтична компанія Pfizer. Науковці заявили, що ці ліки знижують ризик госпіталізації та смерті пацієнтів із групи ризику.

Відповідно до проміжного аналізу, проведеного до завершення випробування, ризик госпіталізації або смерті від коронавірусу знизився на 89%.