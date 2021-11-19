Небезпечний різновид «Дельти» зареєстрували у восьми областях Україниhttps://racurs.ua/ua/n163318-nebezpechnyy-riznovyd-delty-zareiestruvaly-u-vosmy-oblastyah-ukrayiny.htmlРакурс
Коронавірус в Україні активно поширюється через мутовані штами. Науковці вперше виявили новий підтип штаму «Дельта», який є ще заразнішим.
Новий різновид вірусу зареєстрували у восьми регіонах України. Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.
Йдеться про Львівську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Волинську, Одеську, Закарпатській та Херсонську області.
За даними вчених Інституту генетики Лондонського університету, цей підтип поширюється мінімум на 10−15% швидше, ніж штам «Дельта».
Гончаров додав, що новий різновид може виявитися найбільш заразним з усіх відомих штамів коронавірусу. Вчені припускають, що новий підтип в основному збільшує ризик зараження, але не впливає на важкість симптомів.
25 жовтня секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що мутований варіант «Дельти» зареєстровано в Україні. 17 листопада стало відомо, що в Україні виявили 11 різних варіантів дельта-штаму.
Нагадаємо, українські науковці прогнозують до січня 2022 року спад показників захворюваності та рівня смертності. Однак загальна кількість померлих від COVID-19 до кінця року може сягнути до 90−100 тис. людей.