Опасную разновидность «Дельты» зарегистрировали в восьми областях Украины. Фото: РБК

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Коронавирус в Украине активно распространяется из-за мутировавших штаммов. Ученые впервые зафиксировали новый подтип штамма «Дельта», который еще более заразен.

Новую разновидность вируса зарегистрировали в восьми регионах Украины. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Речь идет о Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Одесской, Закарпатской и Херсонской областях.

По данным ученых Института генетики Лондонского университета, этот подтип распространяется минимум на 10−15% быстрее за штамм «Дельта».

Гончаров добавил, что новая разновидность может оказаться наиболее заразной из всех известных штаммов коронавируса. Ученые предполагают, что новый подтип в основном увеличивает риск заражения, но не влияет на тяжесть симптомов.

25 октября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что мутировавший вариант «Дельты» зарегистрирован в Украине. 17 ноября стало известно, что в Украине обнаружили 11 различных вариантов дельта-штамма.

Напомним, украинские ученые прогнозируют до января 2022 года спад показателей заболеваемости и уровня смертности. Однако общее количество умерших от COVID-19 до конца года может достигнуть 90−100 тыс. человек.