Черная пятница и ее возможности

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Ракурс

Black Friday — это всемирный день распродаж. Родиной черной пятницы являются Соединенные Штаты Америки. Именно с черной пятницы, которая выпадает после дня благодарения, в США начинаются рождественские распродажи. Этот день не является официальным праздником, но многие берут выходной, чтобы не пропустить самую большую распродажу года.

Если раньше термин «Черная пятница» использовался только в Америке, то сейчас ним называют предновогодние распродажи и в других странах. Обычно распродажи в Черную пятницу начинаются в полночь или рано утром.

Поскольку сейчас можно приобретать товары через интернет, определиться с покупкой есть возможность заранее. На сайте компании «Фокстрот» представлен широкий выбор товаров разных категорий именно под Черную пятницу — https://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/black_friday. Здесь можно выбрать бытовую технику, посуду, детские товары и многое другое.

Как подготовиться к Черной пятнице

Сейчас необязательно ходить по магазинам в поисках интересующего товара. Достаточно воспользоваться интернетом, чтобы найти нужную вещь. Чтобы заранее подготовится к глобальным распродажам в Черную пятницу, необходимо, прежде всего, составить список покупок, определиться с сумой, выбрать магазины. Также нелишним будет узнать расценки на доставку, если планируете крупные покупки.

Подводные камни Черной пятницы

Распродажа товаров с большими скидками привлекает много клиентов, но у Черной пятницы есть и подводные камни, о которых следует знать. Некоторые продавцы умышленно смешивают на полке дорогие и дешевые товары в надежде, что человек на кассе вряд ли откажется от покупки, если она даже окажется на порядок дороже ожидаемой цены.

Известные магазины электроники могут не давать гарантию на акционный товар. На распродаже может продаваться техника, которая была возвращена из-за поломки. Магазины ее ремонтируют и продают со скидкой, но, соответственно, гарантия на нее уже не распространяется. Многие торговые точки предлагают 90% скидки, но чтобы ее получить, необходимо сыграть в лотерею. Причем совсем необязательно, что в вытянутом билете будет именно этот процент. Также в Черную пятницу можно приобрести товар из старой коллекции по цене вещи из новой коллекции со скидкой.

Как сэкономить на распродаже

Чтобы не попасть на уловки маркетологов и не допустить ненужных трат, надо заранее начать мониторить цены на интересующие товары. Выделить на покупку определенную сумму и перевести ее на карточку. Так вы сможете контролировать расходы. Сравнивайте цены на один и тот же товар в разных магазинах. Перед покупкой в интернете проверяйте страницы, где делаете заказ, чтобы не попасть на мошенников.

Почему стоит ждать Черную пятницу

Несмотря на множество подводных камней, в Black Friday все же можно приобрести качественный товар со скидкой. Не все продавцы обманывают своих покупателей. Есть много магазинов, которые дорожат своей репутацией, действительно делают хорошие скидки на некоторые товары.