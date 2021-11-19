Видео с Марса – вертолет Ingenuity полетал по Красной планете

https://racurs.ua/n163317-video-s-marsa-vertolet-ingenuity-poletal-po-krasnoy-planete.html

Ракурс

Исследование Марса продолжается — вертолет Ingenuity вместе с марсоходом Perseverance изучают Красную планету.

Появилось видео одного из последних полетов вертолета Ingenuity. Полет был отснят на две камеры типа Mastcam-Z, сообщили в NASA.

Даже на расстоянии 300 м мы получаем отличный крупный план взлета и посадки через «правый глаз» Mastcam-Z. И хотя вертолет немного больше, чем небольшое пятно на кадре, сделанная «левым глазом», это дает зрителям хорошо почувствовать размеры исследуемой Ingenuity среды, — отметили ученые.

Как известно, марсоход Perseverance отправили на Марс вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии NASA 18 февраля 2021 года. Одна из задач миссии — собрать на Марсе образцы породы, которые позже будут исследовать ученые NASA.

Напомним, ранее вертолет Ingenuity совершил свой 15-й полет над поверхностью планеты, преодолев отметку в 3 км с начала своей миссии.