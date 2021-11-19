Відео з Марсу – вертоліт Ingenuity політав Червоною планетою

https://racurs.ua/ua/n163317-video-z-marsu-vertolit-ingenuity-politav-chervonou-planetou.html

Ракурс

Дослідження Марсу триває - гелікоптер Ingenuity разом із марсоходом Perseverance вивчають Червону планету.

З’явилося відео одного з останніх польотів вертольота Ingenuity. Політ був знятий на дві камери типу Mastcam-Z, повідомили в NASA.

Навіть на відстані 300 м ми отримуємо чудовий крупний план зльоту та посадки через «праве око» Mastcam-Z. І хоча гелікоптер трохи більший, ніж невелика пляма на кадрі, зроблена «лівим оком», це дає глядачам добре відчути розміри середовища, яке досліджує Ingenuity, — зазначили дослідники.

Як відомо, марсохід Perseverance відправили на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у межах дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року. Одне із завдань місії — зібрати на Марсі зразки породи, які згодом будуть досліджувати науковці NASA.

Нагадаємо, раніше вертоліт Ingenuity здійснив свій 15-й політ над поверхнею планети, подолавши позначку 3 км з початку своєї місії.