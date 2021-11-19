Джо Байден, фото: russiancouncil.ru

https://racurs.ua/ua/n163316-bayden-tymchasovo-peredaie-svoyi-povnovajennya-vice-prezydentu-detali.html

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Джо Байден, президент США, тимчасово передає свої повноваження віце-президенту Камалі Харріс.

Повноваження передаються на час щорічного медогляду, який проходить президент США — Байден перебуватиме під наркозом під час здійснення колоноскопії, повідомляє сьогодні, 19 листопада, видання The Hill.

Як і у випадку, коли президент Джордж Буш мав таку ж процедуру в 2002 і 2007 роках, і відповідно до процесу, викладеного в Конституції, президент Байден передасть повноваження віце-президенту на короткий період часу, коли він перебуває під наркозом, — зазначила прес-секретар Білого Дому Джен Псакі.

Байдену 20 листопада виповниться 79 років. Він є найстарішим президентом в історії США на момент складання присяги.

Його вік був причиною нападів з боку політичних опонентів. Востаннє результати медичного обстеження Байдена оприлюднювалися у грудні 2019 року під час президентської кампанії.

Після завершення медогляду президента у Білому домі обіцяють опублікувати його результати.

Джерело: The Hill