Затримано ватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт. Фото: СБУ

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Ракурс

У Луганській області затримано колишнього ватажка бойовиків, який перебував у розшуку. Чоловік брав участь у захопленні Луганського аеропорту, але після сварки з іншими найманцями втік у Росію.

Мешканець Луганська був ватажком так званого «спецпідрозділу МДБ ЛНР» і чинив збройний супротив силам АТО/ООС. Про це повідомили в Службі безпеки України (СБУ).

Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів.

Чоловік координував пошук та затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами.

Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їхні лави та тривалий час переховувався на території РФ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агента російських спецслужб, який збирав дані про українських патріотів і військові об'єкти.

Чоловік був посадовцем міськради на Харківщині. Розвідувальні завдання агенту «ставили» куратори з ФСБ Росії, а завербували його терористи так званої ДНР.