Робота для розгону мітингів створили російські учені, інфографіка: РІА «Новости»

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Робота для придушення вуличних заворушень розробили вчені з Кабардино-Балкарського наукового центра Російського академії наук.

Робот-«черепаха» буде озброєний електрошокером, сіткометальним механізмом та піною, яка швидко затвердіває. Про це повідомляє агентство РІА «Новости».

Зазначається, що форму «панцира черепахи» для робота обрали з кількох причин:

на думку розробників, вона сприятиме зменшенню травм каліцтв у натовпі — демонстранти та випадкові перехожі не отримають механічних травм через виступи або гострі частини механізму;

такий корпус позбавить порушників можливості вхопитися за частини робота, що виступають, і перекинути його;

повністю закрита компоновка не дозволить учасникам заворушень отримати доступ до механізмів робота та елементів гусеничного шасі.

Висота робота становитиме приблизно по пояс дорослій людині. Передбачені дві модифікації:

швидкохідний (50−60 км/год.) робот-оперативник, покликаний «розсікати» скупчення людей і затримувати порушників за допомогою сіток;

робот-щитоносець, призначений для встановлення загороджень.

Також, за словами розробників, такі роботи зможуть об'єднуватися в інформаційну мережу і діяти спільно на основі «осиного» програмного алгоритму.

Джерело: РІА «Новости»