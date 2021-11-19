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Робота для розгону мітингів створили російські учені, інфографіка: РІА «Новости»
Мітинги в Росії розганятиме робот з електрошокером (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n163314-mityngy-v-rosiyi-rozganyatyme-robot-z-elektroshokerom-infografika.htmlРакурс
Робота для придушення вуличних заворушень розробили вчені з Кабардино-Балкарського наукового центра Російського академії наук.
Робот-«черепаха» буде озброєний електрошокером, сіткометальним механізмом та піною, яка швидко затвердіває. Про це повідомляє агентство РІА «Новости».
Зазначається, що форму «панцира черепахи» для робота обрали з кількох причин:
- на думку розробників, вона сприятиме зменшенню травм каліцтв у натовпі — демонстранти та випадкові перехожі не отримають механічних травм через виступи або гострі частини механізму;
- такий корпус позбавить порушників можливості вхопитися за частини робота, що виступають, і перекинути його;
- повністю закрита компоновка не дозволить учасникам заворушень отримати доступ до механізмів робота та елементів гусеничного шасі.
Висота робота становитиме приблизно по пояс дорослій людині. Передбачені дві модифікації:
- швидкохідний (50−60 км/год.) робот-оперативник, покликаний «розсікати» скупчення людей і затримувати порушників за допомогою сіток;
- робот-щитоносець, призначений для встановлення загороджень.
Також, за словами розробників, такі роботи зможуть об'єднуватися в інформаційну мережу і діяти спільно на основі «осиного» програмного алгоритму.
Джерело: РІА «Новости»
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