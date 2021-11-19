Розпиляв тіло у ванній – подробиці моторошного вбивства в Києві. Фото: Нацполіція

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У Києві затримали чоловіка, причетного до моторошного вбивства на Печерську. Підозрюваний розчленив тіло убитого чоловіка у ванній ручною пилою по металу.

18 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявлені частини людського тіла. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

З’ясувалося, що злочин вчинив 32-річний мешканець іншої області. Він разом із 42-річним господарем квартири розпивав спиртне, після чого між чоловіками виник конфлікт, який закінчився вбивством.

Після цього вбивця ще день проживав у квартирі, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутися тіла. Він розчленив тіло у ванній та виніс частинами у сміттєвий бак біля сусіднього будинку.

Слідчі готують зловмиснику клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею «умисне вбивство».