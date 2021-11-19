Прогноз реального ВВП України різко погіршив JP Morgan

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Прогноз реального ВВП України на 2021 рік удвічі скоротили — з 4,5% до 2,3% - аналітики американського банку JP Morgan. Водночас аналітики зберегли прогноз зростання внутрішнього валового продукту у 2022 році на рівні 5%.

Ми різко переглядаємо ВВП на 2021 рік до 2,3% у порівнянні з раніше очікуваними 4,5%. Ми залишаємо без змін прогноз зростання ВВП на 2022 рік на рівні 5% та номінальний ВВП на 2021 рік на рекордному рівні 197 млрд дол. (у 2022 року — на рівні 227 млрд дол.), — цитує листопадовий коментар банку «Інтерфакс-Україна».

Аналітиків JP Morgan розчарувала попередня оцінка Держстату щодо зростання ВВП України у липні-вересні 2021 року на рівні 2,4%. Водночас прогноз JP Morgan передбачав зростання на 6,7% за цей період, а Національний банк України очікував зростання на 4%. Консенсус-прогноз становив 3,6%.

При цьому експерти JP Morgan припускають, що в четвертому кварталі економіка України продемонструє слабше зростання і, як наслідок, цьогоріч зростання ВВП буде на 2% або менше.

У JP Morgan вважають, що інфляція досягла свого піку в жовтні, проте на базову інфляцію пік ще чекає. Дефіцит держбюджету аналітики оцінили на рівні 3,9%.

Нагадаємо, у квітні аналітики JP Morgan прогнозували зростання ВВП України у 2021 році на 5,6%. Вони очікували на підвищення облікової ставки до 7,5%. У жовтні НБУ переглянув та погіршив оцінку зростання ВВП України за підсумками поточного року з 3,8% до 3,1%, у 2022 році — до 3,8% із 4%.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»