Прогноз реального ВВП Украины резко ухудшил JP Morgan

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Прогноз реального ВВП Украины на 2021 год вдвое сократили — с 4,5% до 2,3% - аналитики американского банка JP Morgan. В то же время, аналитики сохранили прогноз роста внутреннего валового продукта в 2022 году на уровне 5%.

Мы резко пересматриваем ВВП на 2021 год до 2,3% по сравнению с ожидаемыми ранее 4,5%. Оставляем без изменений прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 5% и номинальный ВВП на 2021 год на рекордном уровне 197 млрд дол. (в 2022 году — на уровне 227 млрд долл.), — цитирует ноябрьский комментарий банка «Интерфакс-Украина».

Аналитиков JP Morgan разочаровала предварительная оценка Госстата о росте ВВП Украины в июле-сентябре 2021 года на уровне 2,4%. В то же время, прогноз JP Morgan предполагал рост на 6,7% за этот период, а Национальный банк Украины ожидал роста на 4%. Консенсус-прогноз составил 3,6%.

При этом эксперты JP Morgan предполагают, что в четвертом квартале экономика Украины продемонстрирует более слабый рост и, как следствие, рост ВВП в 2021 году будет на 2% или меньше.

В JP Morgan считают, что инфляция достигла своего пика в октябре, однако базовую инфляцию пик еще ждет. Дефицит госбюджета аналитики оценили в 3,9%.

Напомним, в апреле аналитики JP Morgan прогнозировали рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%. Они ожидали повышения учетной ставки до 7,5%. В октябре НБУ пересмотрел и ухудшил оценку роста ВВП Украины по итогам текущего года с 3,8% до 3,1%, в 2022 году — до 3,8% с 4%.

Источник: «Интерфакс-Украина»