Покушение на Лещенко – подозреваемым избрали меру пресечения. Фото: Фокус

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Ракурс

Покушение на Романа Лещенко, министра аграрной политики и продовольствия, расследуют правоохранители. Печерский районный суд избрал подозреваемым по делу меру пресечения.

Американский бизнесмен Курт Гросанс и украинка Елена Богач подозреваются в причастности к покушению. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Офисе генпрокурора.

Елена Богач заявила, что была помощницей Курта Гросанса и не знала о его конфликте с министром.

Американец в свою очередь обвиняет украинку. Он сказал, что не понимает украинский язык, поэтому не знал, о чем Богач договаривалась с киллером.

Напомним, покушение на Романа Лещенко предупредили правоохранители. Нацполиция задержала преступников, которые планировали совершить убийство члена Кабмина. По данным МВД, мотив преступления — деньги.

Покушение на Лещенко связано с его деятельностью еще до того, как он возглавил Министерство аграрной политики.