Замах на Лещенка – підозрюваним обрали запобіжний захід. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n163311-zamah-na-leschenka-pidozruvanym-obraly-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Замах на Романа Лещенка, міністра аграрної політики та продовольства, розслідують правоохоронці. Печерський районний суд обрав підозрюваним у справі запобіжний захід.

Американського бізнесмена Курта Гросанса та українку Олену Богач підозрюють в причетності до замаху. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили в Офісі генпрокурора.

Олена Богач заявила, що була помічницею Курта Гросанса та не знала про його конфлікт з міністром.

Американець натомість звинувачує українку. Він сказав, що не розуміє української мови, тому не знав, про що Богач домовлялася з кілером.

Нагадаємо, замах на Романа Лещенка попередили правоохоронці. Нацполіція затримала злочинців, які планували здійснити вбивство члена Кабміну. За даними МВС, мотив злочину — гроші.

Замах на Лещенка пов’язаний з його діяльністю ще до того, як він очолив Міністерство аграрної політики.