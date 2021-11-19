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Ракурс
Замах на Лещенка – підозрюваним обрали запобіжний захід. Фото: Фокус

Замах на Лещенка — підозрюваним обрали запобіжний захід

19 лис 2021, 16:43
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Замах на Романа Лещенка, міністра аграрної політики та продовольства, розслідують правоохоронці. Печерський районний суд обрав підозрюваним у справі запобіжний захід.

Американського бізнесмена Курта Гросанса та українку Олену Богач підозрюють в причетності до замаху. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили в Офісі генпрокурора.

Олена Богач заявила, що була помічницею Курта Гросанса та не знала про його конфлікт з міністром.

Американець натомість звинувачує українку. Він сказав, що не розуміє української мови, тому не знав, про що Богач домовлялася з кілером.


Нагадаємо, замах на Романа Лещенка попередили правоохоронці. Нацполіція затримала злочинців, які планували здійснити вбивство члена Кабміну. За даними МВС, мотив злочину — гроші.

Замах на Лещенка пов’язаний з його діяльністю ще до того, як він очолив Міністерство аграрної політики.

Джерело: Ракурс


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