Фейки про «тисячу Зеленського» розповсюджують від імені МОЗ у соцмережах

Володимир Зеленський, фото: UA.NEWS

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) не має стосунку до інформації про виплату 1 тис. грн за щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, яку від імені цього відомства поширюють у соцмережах.

Заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич заявила про це під час брифінгу сьогодні, 19 листопада, повідомляє агентство «Укрінформ».

Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1 тис. грн за щеплення від COVID-19. Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях, — наголосила Карчевич.

Чиновниця зазначила, що офіційно конкретний механізм виплати буде незабаром представлений.

Також Карчевич сьогодні повідомила, що, за інформацією СБУ, фіксується нова атака проросійських сил на систему охорони здоров’я України, мета якої — посіяти недовіру до державних медичних послуг, зокрема роботи електронної системи охорони здоров’я.

В усіх матеріалах використовуються уже знайомі наративи російського телебачення — про те, що система не витримує, а люди начебто відмовляються від отримання послуг, — зазначила Карчевич.



Виплату 1 тис. грн вакцинованим двома дозами українцям на віртуальні платіжні картки через «Дію» 15 листопада анонсував президент України Володимир Зеленський. Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, за яких умові відбуватиметься нарахування цих виплат.

Джерело: «Укрінформ»