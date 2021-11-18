Шахраї обіцяють «тисячу Зеленського» клієнтам банків

Шахраї крадуть номери кредитних карток за допомогою нових схем шахрайства, фото: Остап Біндер

https://racurs.ua/ua/n163256-shahrayi-obicyaut-tysyachu-zelenskogo-kliientam-bankiv.html

Ракурс

Шахраї під виглядом державних виплат за вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 виманюють в громадян дані про їхні банківські картки.

Про нову шахрайську схему попереджають експерти «ПриватБанку», повідомляє видання ZN, ua.

Зазначається, що клієнти через месенджери чи електронну пошту отримують повідомлення про нібито доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень. В повідомленнях вказане посилання на фальшиву сторінку сайту, де від жертви шахрайства вимагається внесення особистих даних та реквізитів банківської картки для отримання «виплат».

У банку закликають не відкривати подібні привабливі повідомлення від шахраїв та в жодному разі не вводити свої особисті дані чи дані платіжних карток на таких сумнівних ресурсах чи мобільних сервісах.

«ПриватБанк» вже звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 листопада анонсував виплату вакцинованим двома дозами українцям по 1 тис. грн на віртуальні платіжні картки через «Дію».

Джерело: ZN, ua