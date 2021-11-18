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Мошенники воруют номера кредитных карт с помощью новых схем мошенничества, фото: Остап Біндер

Мошенники обещают «тысячу Зеленского» клиентам банков

18 ноя 2021, 16:28
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Мошенники под видом государственных выплат за вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19 выманивают у граждан данные об их банковских картах.

О новой мошеннической схеме предупреждают эксперты «ПриватБанка», сообщает издание ZN, ua.

Отмечается, что клиенты через мессенджеры или электронную почту получают уведомления о якобы доступных выплатах за вакцинацию на несколько тысяч гривен. В сообщениях указана ссылка на фальшивую страницу сайта, где от жертвы мошенничества требуется внесение личных данных и реквизитов банковской карты для получения выплат.

В банке призывают не открывать подобные привлекательные сообщения от мошенников и ни в коем случае не вводить свои личные данные или данные платежных карт на таких сомнительных ресурсах или мобильных сервисах.

«ПриватБанк» уже обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.


Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября анонсировал выплату вакцинированным двумя дозами украинцам по 1 тыс. грн на виртуальные платежные карты через «Дію».

Источник: ZN, ua


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