Дороги в Австралії перекрили через міграцію мільйонів крабів

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Дороги в Австралії перекрили через міграцію мільйонів крабів — у листопаді ракоподібні залишають лісові джунглі острова Різдва та вирушають до океану. Така міграція щороку приваблює безліч туристів.

Заради безпеки крабів влада перекриває дороги, встановлює огорожі та спеціальні мости. Наприкінці осені краби мандрують до океану задля розмноження. Після парування самці відправляться назад у джунглі, а самки залишаться в норах, щоб відкласти яйця.

У період міграції на пляжах можна зустріти до 100 крабів на квадратний метр. Самки відкладають до 100 тис. яєць. Згодом вони залишають свої нори та масово мігрують до берегових ліній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що підводні електричні кабелі вітрогенераторів випромінюють електромагнітне поле, яке, ймовірно, «гіпнотизує" коричневих крабів та змушує їх сидіти нерухомо, ігноруючи їжу та розмноження.