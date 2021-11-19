Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n163308-pogoda-v-ukrayini-20-lystopada-doschi-ta-ojeledycya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 20 листопада очікується хмарна з проясненнями, в більшості областей пройдуть дощі. В окремих районах на сході країни на дорогах утвориться ожеледиця.

Вітер північно-західний, південно-західний, 4−11 м/с, пориви до 15−21 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується з дощем вночі, вдень без опадів. Температура повітря вночі прогнозується 3−4° тепла, вдень — 10° вище нуля.

Погода у Львові буде похмурою та з дощем. Стовпчики термометрів уночі покажуть 7−8° тепла, вдень піднімуться до 9−10° з позначкою плюс.

Погода в Харкові очікується з дощем та мокрим снігом. Вночі буде 1° вище нуля, вдень температура повітря становитиме 6−7° тепла.

Погода в Одесі також буде дощовою, опади очікуються протягом доби. Стовпчики термометрів уночі покажуть 7−8° з позначкою плюс, вдень піднімуться до 12° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo