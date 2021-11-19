Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n163308-pogoda-v-ukraine-20-noyabrya-dojdi-i-gololedica-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 ноября ожидается облачная с прояснениями, по стране пройдут дожди. В отдельных районах на востоке на дорогах образуется гололедица.

Ветер северо-западный, юго-западный, 4−11 м/с, порывы до 15−21 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается с дождем ночью, днем ​​без осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется 3−4° тепла, днем ​​- 10° выше нуля.

Погода во Львове будет пасмурной и с дождем. Столбики термометров ночью покажут 7−8° тепла, днем ​​поднимутся до 9−10° с отметкой плюс.

Погода в Харькове ожидается с дождем и мокрым снегом. Ночью будет 1° выше нуля, днем ​​температура воздуха составит 6−7° тепла.

Погода в Одессе также будет дождливой, осадки ожидаются в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 7−8° с отметкой плюс, днем ​​поднимутся до 12° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo