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Apple запатентовала стеклянные гаджеты

Apple стала изобретателем стеклянных гаджетов — детали

19 ноя 2021, 16:00
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Компания Apple получила патенты на стеклянные гаджеты.

В зарегистрированной Ведомством по патентам и товарным знакам США заявке описывается устройство смартфона с полностью стеклянным корпусом. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Инженеры компании продемонстрировали смартфон iPhone, шестигранный корпус которого был полностью изготовлен из стекла.

Инфографика: Patently Apple

Благодаря стеклянному корпусу, всю поверхность устройства можно сделать сенсорной — разместив внутри специальные гибкие дисплеи. Таким образом, дополнительная информация может отображаться на внешних краях устройства в зависимости от того, какой рукой пользователь держит устройство.

Инфографика: Patently Apple

Также патент описывает, как в таком корпусе размещать микрофоны и получать доступ внутрь устройства для ремонта.

Инфографика: Patently Apple

Кроме iPhone, на котором акцентируется внимание в патенте, заявка также демонстрирует, как другие устройства, такие как Apple Watch, цилиндрический Mac Pro и Mac Pro в корпусе «башня», могут иметь полностью стеклянные корпуса и использовать внутренние поверхности.

Инфографика: Patently Apple


Патент был зарегистрирован в середине ноября. Сами по себе патентные заявки Apple не демонстрируют ближайших планов компании, но показывают некоторые конкретные направления ее исследований и разработок.

Источник: Patently Apple


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