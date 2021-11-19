Apple запатентовала стеклянные гаджеты

https://racurs.ua/n163307-apple-stala-izobretatelem-steklyannyh-gadjetov-detali.html

Ракурс

Компания Apple получила патенты на стеклянные гаджеты.

В зарегистрированной Ведомством по патентам и товарным знакам США заявке описывается устройство смартфона с полностью стеклянным корпусом. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Инженеры компании продемонстрировали смартфон iPhone, шестигранный корпус которого был полностью изготовлен из стекла.

Благодаря стеклянному корпусу, всю поверхность устройства можно сделать сенсорной — разместив внутри специальные гибкие дисплеи. Таким образом, дополнительная информация может отображаться на внешних краях устройства в зависимости от того, какой рукой пользователь держит устройство.

Также патент описывает, как в таком корпусе размещать микрофоны и получать доступ внутрь устройства для ремонта.

Кроме iPhone, на котором акцентируется внимание в патенте, заявка также демонстрирует, как другие устройства, такие как Apple Watch, цилиндрический Mac Pro и Mac Pro в корпусе «башня», могут иметь полностью стеклянные корпуса и использовать внутренние поверхности.

Патент был зарегистрирован в середине ноября. Сами по себе патентные заявки Apple не демонстрируют ближайших планов компании, но показывают некоторые конкретные направления ее исследований и разработок.

Источник: Patently Apple