Ядерное оружие США в Восточной Европе может разместить НАТО

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Ядерное оружие США может разместить НАТО «в других европейских странах, в частности к востоку от Германии». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая 19 ноября на конференции NATO Talk 2021 в Берлине.

Глава Североатлантического альянса выразил надежду, что Германия останется участницей ядерного обмена, однако у НАТО есть и альтернативные варианты.

Я ожидаю, что Германия продолжит участвовать в системе совместного использования ядерного оружия. Потому что это важно для всей Европы и это многосторонняя структура… Что касается Германии, вы, конечно, можете решить, будет ли ядерное оружие в вашей стране. Но альтернатива в том, что у нас будет ядерное оружие в других странах Европы, также к востоку от Германии, — заявил Столтенберг.

По его словам, в нынешнем нестабильном мире союзники будут находиться в большей безопасности, если Европа и Северная Америка объединяются в стратегической солидарности с сильной Германией в основе союза. Столтенберг назвал систему совместного использования ядерного оружия сбалансированной, организованной и проверенной структурой ядерного сдерживания.

Наша цель — лишить мир ядерного оружия. Но пока оно есть у других, оно должно быть и у НАТО. Ядерное оружие, которое мы разделяем в НАТО, дает европейским союзникам эффективный ядерный зонтик, — подытожил Столтенберг.

Напомним, исполняющий обязанности федерального канцлера Германии Ангела Меркель вместе с генсеком НАТО выразили обеспокоенность напряженностью на границе Беларуси и Польши, а также между Россией и Украиной. По словам Столтенберга, НАТО крайне внимательно следит за агрессией РФ у границ Украины и продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Киеву.