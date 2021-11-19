Ядерну зброю США у Східній Європі може розмістити НАТО — деталі

https://racurs.ua/ua/n163306-yadernu-zbrou-ssha-u-shidniy-ievropi-moje-rozmistyty-nato-detali.html

Ракурс

Ядерну зброю США може розмістити НАТО «в інших європейських країнах, зокрема на схід від Німеччини». Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи 19 листопада на конференції NATO Talk 2021 у Берліні.

Очільник Північноатлантичного альянсу висловив сподівання, що Німеччина залишиться учасницею ядерного обміну, проте НАТО має й альтернативні варіанти.

Я очікую, що Німеччина продовжить брати участь у системі спільного використання ядерної зброї. Тому що це важливо для всієї Європи, і це багатостороння структура… Що стосується Німеччини, ви, звичайно, можете вирішити, чи буде ядерна зброя у вашій країні. Але альтернативою є те, що у нас буде ядерна зброя в інших країнах Європи, також на схід від Німеччини, — заявив Столтенберг.

З його слів, у нинішньому нестабільному світі, союзники перебуватимуть у більшій безпеці, якщо Європа і Північна Америка об'єднуються у стратегічній солідарності з сильною Німеччиною в основі союзу. Столтенберг назвав систему спільного використання ядерної зброї збалансованою, організованою й перевіреною структурою ядерного стримування.

Наша мета — позбавити світ ядерної зброї. Але поки вона є у інших, вона повинна бути у НАТО. Ядерна зброя, яку ми поділяємо в НАТО, дає європейським союзникам ефективну ядерну парасольку, — підсумував Столтенберг.



Нагадаємо, виконуючи обов’язки федерального канцлера Німеччини Ангела Меркель разом з генсеком НАТО висловили стурбованість щодо напруженості на кордоні Білорусі та Польщі, а також між Росією та Україною. За словами Столтенберга, НАТО вкрай пильно стежить за агресією РФ біля кордонів України і продовжує надавати політичну та практичну підтримку Києву.