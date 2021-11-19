Меган Маркл. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163305-megan-markl-prykynulasya-bojevilnou-prank-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, взяла участь у пранку в телешоу своєї близької подруги Елен ДеДженерес.

40-річна герцогиня влаштувала розіграш перед вуличними торговцями. Про це повідомляє Daily mail.

Меган мала говорити і робити те, що 63-річна Елен говорила їй через навушник. Уточнюється, що телеведуча змусила герцогиню підносити кристал до голови, пити молоко з дитячої пляшечки, стогнати, гризти печиво та чипси, як «бурундук».

Підійшовши до одного з продавців, Маркл одягла котячі вушка і заспівала, танцюючи, тримаючи руки, як лапи кошеня: «Я кошеня мяу мяу мяу. Ти кошеня мяу мяу мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу». Шоковані продавці дивилися на Маркл з подивом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл, дружина принца Гаррі, одягла таємничу прикрасу на конференцію DealBook, яку провело видання The New York Times.

Джерело: Daily mail