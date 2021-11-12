Меган Маркл одягнула оберіг за 1 тис. 500 дол. Фото: TASS

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Ракурс

Меган Маркл, дружина принца Гаррі, одягнула таємничу прикрасу на конференцію DealBook, яку провело видання The New York Times.

Герцогиня Сассекська одягнула браслет бренду Mateo з 14-каратного золота. Ювелірний виріб був прикрашений діамантами й знаком у вигляді ока. Ціна такого браслету — 1 тис. 500 дол. Про це повідомляє видання Page Six.

Журналісти дізналися, що цей аксесуар заявлений виробником як оберіг від пристріту. Також браслет призначений для відбивання негативної енергії. За інформацією ЗМІ, Маркл вже не вперше одягає на публічні заходи ювелірні вироби, які покликані оберігати її від негативного впливу навколишнього світу.

Нагадаємо, дружина британського принца Гаррі Меган Маркл 10 листопада з’явилася в музеї Intrepid Нью-Йорка у червоній сукні Carolina Herrera. Це приголомшливе вбрання виготовили на замовлення герцогині Сассекської.

Джерело: Page Six