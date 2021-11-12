Яскравий метеор пролетів над Японією. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n162989-yaskravyy-meteor-proletiv-nad-yaponiieu-u-padinni-vin-zminuvav-kolir-video.html

Ракурс

Яскравий метеор зафіксували у небі на Японією — вогняна куля під час польоту змінювала колір з червоного на зелений.

Болід помітили мешканці західних регіонів країни. Метеор пролетів у ніч на 10 листопада. Камера відеоспостереження, розміщена біля мосту Акаші Кайкьо в префектурі Хього, зняла зображення вогняної кулі о 23.16. Сам проліт метеора тривав близько п’яти секунд. Про це повідомляє видання Watchers.

Фахівці Національної астрономічної обсерваторії Японії пояснили, що метеор виникає, коли уламок астероїда потрапляє в атмосферу Землі. Там небесне каміння нагрівається, плавиться та світиться.

Нагадаємо, 18 жовтня яскрава вогняна куля пронеслася серед ночі та осяяла нічне небо американського штату Каліфорнія. Метеор рухався зі швидкістю 75 тис. 640 км/год і розпався на 51 км над каліфорнійським містом Йермо, на схід від Барстоу.

Джерело: Watchers