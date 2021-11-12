Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Яркий метеор пролетел над Японией. Скриншот с видео

Яркий метеор пролетел над Японией — в полете он менял цвет (ВИДЕО)

12 ноя 2021, 18:54
999

Яркий метеор зафиксировали в небе на Японией — огненный шар во время полета менял цвет с красного на зеленый.

Болид увидели жители западных регионов страны. Метеор пролетел в ночь на 10 ноября. Камера видеонаблюдения, размещенная возле моста Акаши Кайкьо в префектуре Хего, сняла изображение огненного шара в 23.16. Сам пролет метеора длился около пяти секунд. Об этом сообщает издание Watchers.

Специалисты Национальной астрономической обсерватории Японии пояснили, что метеор возникает, когда обломок астероида попадает в атмосферу Земли. Там небесный камень нагревается, плавится и светится.


Напомним, 18 октября яркий огненный шар пронесся среди ночи и озарил ночное небо американского штата Калифорния. Метеор двигался со скоростью 75 тыс. 640 км/ч и распался на 51 км над калифорнийским городом Йермо, на восток от Барстоу.

Источник: Watchers

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров