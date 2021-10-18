Метеор. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/n161752-yarkiy-meteor-pronessya-v-nebe-nad-kaliforniey-video-yavleniya.html

Ракурс

Метеор над Калифорнией засняли очевидцы. Яркий огненный шар пронесся среди ночи и озарил ночное небо — его зафиксировали в 3.46 по UTC.

Космическое явление произошло 17 октября. Об этом сообщает The Watchers.

Американское метеорное общество (AMS) получило 116 отчетов из Аризоны, Калифорнии, Невады и Юты.

Огненный шар впервые был замечен на высоте 82 км над национальным памятником Mojave Trails. По данным NASA, он двигался на северо-запад со скоростью 75 тыс. 640 км/ч и распался на 51 км над калифорнийским городом Йермо, к востоку от Барстоу.

Чтобы сгореть, метеору удалось преодолеть 75 км через верхние слои атмосферы — его максимальная яркость была равна среднему между четвертью и полной Луной.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Испании крупный метеор пронесся над южной частью страны. Крупный огненный шар был замечен 15 сентября в 20.25 по Гринвичу. Необычное явление длилось всего восемь секунд, но его успели зафиксировать на объективы камер.

Источник: The Watchers