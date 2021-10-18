Метеор. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/ua/n161752-yaskravyy-meteor-promaynuv-u-nebi-nad-kaliforniieu-video-yavyscha.html

Ракурс

Метеор над Каліфорнією зняли на відео очевидці. Яскрава вогняна куля пронеслася серед ночі та осяяла нічне небо — її зафіксували о 3.46 за UTC.

Космічне явище трапилося 17 жовтня. Про це повідомляє The Watchers.

Американське метеорне товариство (AMS) отримало 116 звітів з Аризони, Каліфорнії, Невади і Юти.

Вогняна куля вперше була помічена на висоті 82 км над національним пам’ятником Mojave Trails. За даними NASA, вона рухалася на північний захід зі швидкістю 75 тис. 640 км/год і розпалася на 51 км над каліфорнійським містом Йермо, на схід від Барстоу.

Щоби згоріти, метеору довелося подолати 75 км через верхні шари атмосфери — його максимальна яскравість дорівнювала середньому між чвертю й повним Місяцем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Іспанії великий метеор промайнув над південною частиною країни. Велика вогняна куля була помічена 15 вересня о 20.25 за Гринвічем. Незвичайне явище тривало всього вісім секунд, але його встигли зафіксувати на об'єктиви камер.

Джерело: The Watchers