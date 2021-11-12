Меган Маркл надела оберег за 1 тыс. 500 долл. Фото: TASS

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Ракурс

Меган Маркл, жена принца Гарри, надела таинственное украшение на конференцию DealBook, которую провело издание The New York Times.

Герцогиня Сассекская надела браслет бренда Mateo из 14-каратного золота. Ювелирное изделие было украшено бриллиантами и знаком в виде глаза. Цена такого браслета — 1 тыс. 500 долл. Об этом сообщает издание Page Six.

Журналисты узнали, что этот аксессуар заявлен производителем как оберег от сглаза. Также браслет предназначен для отражения негативной энергии. По информации СМИ, Маркл уже не впервые надевает на публичные мероприятия ювелирные изделия, которые призваны оберегать ее от негативного влияния окружающего мира.

Напомним, супруга британского принца Гарри Меган Маркл 10 ноября появилась в музее Intrepid Нью-Йорка в красном платье Carolina Herrera. Этот потрясающий наряд изготовили по заказу герцогини Сассекской.

Источник: Page Six