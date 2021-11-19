У світі триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n163304-persha-krayina-zahidnoyi-ievropy-vidnovluie-lokdaun-detali.html

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Австрія стане першою країною Західної Європи, в якій поновлюється локдаун для стримування четвертої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це сьогодні, 19 листопада, повідомив канцлер Австрії Александр Шалленберг, повідомляє агентство Associated Press.

Причиною такого рішення є погіршення епідемічної ситуації в країні — кількість нових випадків COVID-19 досягла рекордного рівня на тлі сплеску пандемії в Європі.

Локдаун почне діяти з 22 листопада і спочатку триватиме 10 днів.

Більшість магазинів закриються, а культурні заходи будуть скасовані. Люди зможуть залишати свої домівки лише з певних конкретних причин, зокрема для покупки продуктів, відвідування лікаря або тренування.

Міністр охорони здоров’я країни Вольфганг Мюкштейн заявив, що дитячі садки та школи залишаться відкритими для тих, хто повинен туди ходити, але всіх батьків попросили, якщо це можливо, залишити своїх дітей вдома.

Крім того, з 1 лютого в країні також введуть обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

В Австрії з 15 листопада вже діє «локдаун для нещеплених», який також вводили на 10 днів. За його умовами, нещепленим громадянам віком від 12 років, заборонено виходити з дому, крім як в продуктові магазини, аптеки, до лікаря та задля занять спортом.

Джерело: Associated Press