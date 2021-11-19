В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n163304-pervaya-strana-zapadnoy-evropy-vozobnovlyaet-lokdaun-detali.html

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Австрия станет первой страной Западной Европы, в которой возобновляется локдаун для сдерживания четвертой волны коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил канцлер Австрии Александр Шалленберг, сообщает агентство Associated Press.

Причиной такого решения является ухудшение эпидемической ситуации в стране — количество новых случаев COVID-19 достигло рекордного уровня на фоне всплеска пандемии в Европе.

Локдаун начнет действовать с 22 ноября и сначала продлится 10 дней.

Большинство магазинов закроются, а культурные мероприятия будут отменены. Люди смогут покидать свои дома только по конкретным причинам, в частности для покупки продуктов, посещения врача или тренировки.

Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштейн заявил, что детские сады и школы останутся открытыми для тех, кто должен туда ходить, но всех родителей попросили, по возможности, оставить своих детей дома.

Кроме того, с 1 февраля в стране также будет введена обязательная вакцинация от коронавируса.

В Австрии с 15 ноября уже действует «локдаун для непривитых», который также вводили на 10 дней. По его условиям, непривитым гражданам в возрасте от 12 лет, запрещено выходить из дома, кроме как в продуктовые магазины, аптеки, к врачу и для занятий спортом.

Источник: Associated Press