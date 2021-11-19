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Ракурс
Всплеск «упущенных» из-за COVID болезней через три-пять лет ожидает Минздрав

Всплеск «упущенных» из-за COVID болезней через три-пять лет ожидает Минздрав

19 ноя 2021, 15:13
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Всплеск «упущенных» из-за коронавирусной инфекции COVID-19 болезней в Украине через три-пять лет ожидает Министерство здравоохранения. В Минздраве отметили, что подобный всплеск возможен из-за того, что некоторые болезни не были вовремя обнаружены вследствие введения коронавирусных карантинных ограничений.

Об этом во время «Часа вопросов к правительству» в рамках пленарного заседания Верховной Рады 19 ноября рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Мы разрешили проводить профилактические медицинские осмотры (педагогов — ред.), поскольку эпидемия COVID-19 оказывает значительное влияние и на другие болезни. В частности, мы говорим и об инфекционных болезнях, онкологических, туберкулезе и других болезнях, которые из-за пандемии COVID-19 у нас могут быть недовыявлены, — сообщил Ляшко.

По его словам, Минздрав уже готовится к увеличению в течение двух последующих лет трех-пяти других болезней, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях.


Система здравоохранения готовится к тому, что за эти два года, когда мы находимся в карантинных ограничениях, у нас значительно увеличится лет через три-пять количество других болезней, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях развития болезни, что будет гораздо труднее вылечить и это обойдется гораздо дороже для экономики страны. Поэтому мы возобновили прохождение медицинских осмотров, — добавил глава Минздрава.

Министр отметил, что руководители учреждений здравоохранения, которые проводят медосмотр работников, должны четко спланировать работу и определить отдельные дни и часы для проведения медосмотров.

Источник: Ракурс


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