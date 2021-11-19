Когда будет пик новой волны COVID-19, сообщила эпидемиолог

https://racurs.ua/n163300-kogda-budet-pik-novoy-volny-covid-19-soobschila-epidemiolog.html

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Пик новой волны коронавирусной инфекции COVID-19 на январь 2022 года прогнозирует эпидемиолог Людмила Мухарская, учитывая Рождественские и новогодние праздники.

Украинцы поедут отдыхать за границу, или же в гости к своим родственникам, в соседние регионы. Вдобавок — у школьников будут каникулы. Традиционно в январе происходит рост заболеваемости ОРВИ. И может быть пик заболеваемости COVID-19, в том числе, — отметила Мухарская, пишет УНН.

По ее мнению, Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, если люди будут пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Если мы будем сознательными, будем носить маски и будем соблюдать карантинные меры, — говорит она.

По словам специалиста, сейчас Украина находится на ковид-волне, где ежедневно фиксируется достаточно большое количество заболевших, зарегистрированных официально.

По мнению инфекционистов, одним из главных факторов эффективного лечения COVID-19 является своевременное применение препаратов.

Источник: УНН