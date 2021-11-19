Коли чекати на пік нової хвилі COVID-19, сказала епідеміолог

https://racurs.ua/ua/n163300-koly-chekaty-na-pik-novoyi-hvyli-covid-19-skazala-epidemiolog.html

Ракурс

Пік нової хвилі коронавірусної інфекції COVID-19 на січень 2022 року прогнозує епідеміолог Людмила Мухарська, зважаючи на Різдвяні та новорічні свята.

Українці поїдуть відпочивати за кордон, або ж в гості до своїх родичів, у сусідні регіони. На додаток — у школярів будуть канікули. Традиційно, у січні відбувається зростання захворюваності на ГРВІ. І може бути пік захворюваності на COVID-19, в тому числі, — зауважила Мухарська, пише УНН.

На її думку, Україна може уникнути піку захворюваності на коронавірусну інфекцію, якщо люди користуватимуться засобами індивідуального захисту.

Якщо ми будемо свідомі, носитимемо маски і дотримуватимемося карантинних заходів, — каже вона.

За словами фахівця, зараз Україна перебуває на ковід-хвилі, де щодня фіксується достатньо велика кількість хворих, зареєстрованих офіційно.

На думку інфекціоністів, одним з головних факторів ефективного лікування COVID-19 є вчасне застосування препаратів.

Джерело: УНН