Ляшко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163299-pik-proyshly-ochikuiemo-na-znyjennya-lyashko-pro-sytuaciu-z-koronavirusom.html

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Коронавірус в Україні поступово йде на спад. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що для того, аби запобігти наступному спалаху, українці повинні активніше вакцинуватися.

За його словами, другий тиждень підряд знижується кількість нових випадків і госпіталізацій. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Такі показники є «хорошим знаком» і свідчать про те, що Україна вже пройшла пік захворюваності. Відтак найближчим часом міністр очікує на тенденцію до зниження кількості нових випадків коронавірусу.

Водночас міністерство аналізує ситуацію в європейському регіоні, зокрема в країнах ЄС, де ситуація із поширенням COVID-19 останнім часом ускладнилася. У Європі стрімко зростає кількість випадків, тому в короткий проміжок часу може виникнути й повторний спалах.

Міністр додав, для того, щоби попередити ріст захворюваності, населення має вакцинуватись від інфекції.

Сьогодні українців, вакцинованих принаймні однією дозою, 40%, але це ще мало. Нам треба досягнути як мінімум 70%, — наголосив Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про розірвання контракту на поставку 10 млн доз вакцин Novavax від коронавірусу, які повинні були надійти ще влітку.