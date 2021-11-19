Ляшко. Фото: Главком

https://racurs.ua/n163299-pik-proshli-ojidaem-snijeniya-lyashko-o-situacii-s-koronavirusom.html

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Коронавирус в Украине постепенно идет на спад. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что для того, чтобы предотвратить следующую вспышку, украинцы должны активнее вакцинироваться.

По его словам, количество новых случаев и госпитализаций снижается вторую неделю подряд. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Такие показатели являются «хорошим знаком» и свидетельствуют, что Украина уже прошла пик заболеваемости. Следовательно, в ближайшее время министр ожидает тенденцию к снижению количества новых случаев коронавируса.

В то же время министерство анализирует ситуацию в европейском регионе, в частности, в странах ЕС, где ситуация с распространением COVID-19 в последнее время усложнилась. В Европе стремительно растет количество случаев, поэтому в короткий промежуток времени может возникнуть и повторная вспышка.

Министр добавил, для того чтобы предупредить рост заболеваемости, население должно вакцинироваться от инфекции.

Сегодня украинцев, вакцинированных по крайней мере одной дозой, 40%, но это еще мало. Нам нужно достичь как минимум 70%, — подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о расторжении контракта на поставку 10 млн доз вакцин Novavax от коронавируса, которые должны были поступить еще летом.