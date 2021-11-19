Cплеск «проґавлених» через COVID хвороб за три-п’ять років очікує МОЗ

https://racurs.ua/ua/n163303-cplesk-pro-avlenyh-cherez-covid-hvorob-za-try-pyat-rokiv-ochikuie-moz.html

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Cплеск «проґавлених» через коронавірусну інфекцію COVID-19 хвороб в Україні за три-п'ять років очікує Міністерство охорони здоров’я. У МОЗ зазначили, що подібний сплеск можливий через те, що деякі хвороби були недовиявлені внаслідок запровадження коронавірусних карантинних обмежень.

Про це під час «Години запитань до уряду» в рамках пленарного засідання Верховної Ради 19 листопада розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Ми дозволили проводити профілактичні медичні огляди (освітян — ред.), оскільки епідемія COVID-19 значно впливає і на інші хвороби. Зокрема, ми говоримо і про інфекційні хвороби, онкологічні, про туберкульоз і про інші хвороби, які через пандемію COVID-19 у нас можуть бути недовиявлені, — повідомив Ляшко.

За його словами, МОЗ вже готується до збільшення впродовж двох наступних років трьох-п'яти інших хвороб, які виявлятимуться не на початкових, а на інших стадіях.

Система охорони здоров’я готується до того, що за ці два роки, коли ми перебуваємо в карантинних обмеженнях, у нас значно збільшиться років через трьох-п'яти кількість інших хвороб, які виявлятимуться не на початкових, а на інших стадіях розвитку хвороби, що буде набагато важче вилікувати і набагато дорожче для економіки країни. Тому ми відновили проходження медичних оглядів, — додав очільник МОЗ.

Міністр зауважив, що керівники закладів охорони здоров’я, які проводять медогляди працівників, повинні чітко спланувати роботу і визначити окремі дні та години для проведення медоглядів.