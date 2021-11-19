Клименко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163302-z-klymenka-hochut-znyaty-sankciyi-u-chomu-prychyna.html

Ракурс

Олександр Клименко, колишній міністр доходів та зборів часів президента-втікача Віктора Януковича, може бути виключений із санкційного списку.

На нього наклали санкції через розкрадання бюджету України. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України, — зазначив журналіст.

Зауважимо, що ЄС почав знімати обмеження з чиновників часів Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. У санкційному списку ЄС, запровадженому у 2014 році проти Віктора Януковича та його оточення, зараз залишилося всього сім осіб з 18, зокрема й Віктор Янукович.

ЄС вже зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. У червні цього року ЄС вперше зняв старі санкції з Віктора Януковича.

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти екс-президента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заяву Віктора Януковича, президента-втікача, почав розглядати Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Він скаржиться на упередженість українських судів та правоохоронців.