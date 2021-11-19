Мігранти готують нові спроби прориву та відрізають білорусів від інтернету

Мігранти намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, фото: Straz Graniczna

https://racurs.ua/ua/n163301-migranty-gotuut-novi-sproby-proryvu-ta-vidrizaut-bilorusiv-vid-internetu.html

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Білоруські куратори нелегальних мігрантів, які зібралися у прикордонній зоні, провели перегрупування сил та готують нові провокації проти Польщі.

В ніч на сьогодні, 19 листопада, вже відбулися 255 спроб атак на кордон. Мігранти вдаються до нової тактики. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Польщі.

Остання ніч нічим не відрізнялася від попередніх, були спроби перетнути кордон. Був використаний дещо інший метод дій після штурму на КПП «Кузня»: нині невеликі групи мігрантів атакують польський кордон в інших місцях, — зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

У Прикордонній службі Польщі зазначають, що під час здійсненого мігрантами нічного штурму четверо солдатів отримали поранення. Зазначається, що кордон штурмували дві агресивні групи мігрантів — одна нараховувала 500 осіб, інша — 50.

Окрім поляків, від дій мігрантів на кордоні страждають у жителі самої Білорусі — почалися проблеми з магістральним інтернет-каналом у бік Польщі.

Цей кабель пролягає через прикордонний перехід у Брузгах, котрий нещодавно штурмували мігранти. Було пошкоджено магістральний канал Білосток-Гродно міжнародного магістрального оператора зв’язку RETN, повідомляє видання Reform. by з посиланням на джерела у галузі.

За неперевіреною інформацією, під час заворушень у Брузгах було помітно дим з колодців, через які здійснюється доступ до кабелю. У RETN розіслали клієнтам повідомлення, в якому зазначили, що аварійники не можуть отримати доступ до місця ймовірного пошкодження.

Зазначається, що національний білоруський оператор «Белтелеком» лише через кілька днів визнав існування проблеми.

Шановні абоненти! У зв’язку з пошкодженням кабелю у напрямку партнера в Польщі можливі труднощі з доступом до мережі Інтернет до ресурсів «західного» сегменту. Просимо вибачення за завдані незручності, — зазначається в повідомленні, опублікованому сьогодні вранці.



Про причини пошкодження не повідомляється.

Джерело: Reform. by