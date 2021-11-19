Мигранты готовят новые попытки прорыва и отрезают беларусов от интернета

Мигранты пытаются прорваться через беларуско-польскую границу, фото: Straz Graniczna

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Беларуские кураторы собравшихся в приграничной зоне нелегальных мигрантов провели перегруппировку сил и готовят новые провокации против Польши.

В ночь на сегодня, 19 ноября, уже произошли 255 попыток атак на границу. Мигранты прибегают к новой тактике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши.

«Последняя ночь ничем не отличалась от предыдущих, были попытки пересечь границу. Был использован несколько иной метод действий после штурма на КПП „Кузница“: сейчас небольшие группы мигрантов атакуют польскую границу в других местах», — отметил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В Пограничной службе Польши отмечают, что во время совершенного мигрантами ночного штурма четверо солдат получили ранения. Отмечается, что границу штурмовали две агрессивные группы мигрантов — одна насчитывала 500 человек, другая — 50.

Кроме поляков, от действий мигрантов на границе страдают жители самой Беларуси — начались проблемы с магистральным интернет-каналом в сторону Польши.

Этот кабель лежит через пограничный переход в Брузгах, недавно штурмованный мигрантами. Был поврежден магистральный канал Белосток-Гродно международного магистрального оператора связи RETN, сообщает издание Reform. by со ссылкой на источники в отрасли.

По непроверенной информации, во время беспорядков в Брузгах был заметен дым из колодцев, через которые осуществляется доступ к кабелю. В RETN разослали клиентам сообщение, в котором указали, что аварийщики не могут получить доступ к месту вероятного повреждения.

Отмечается, что национальный беларуский оператор «Белтелеком» лишь спустя несколько дней признал существование проблемы.

Уважаемые абоненты! В связи с повреждением кабеля в направлении партнера в Польше возможны трудности с доступом в Интернет к ресурсам «западного» сегмента. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, — отмечается в сообщении, опубликованном сегодня утром.



О причинах повреждения не сообщается.

Источник: Reform. by